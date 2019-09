Verliebt und mittlerweile auch schon verlobt? Seit einigen Monaten ist Fernanda Brandao (36) offiziell in festen Händen: Das ehemalige Mitglied der Hot Banditoz ist in ihrer neuen Beziehung überglücklich. Mittlerweile wohnen die schöne Musikerin und ihr Freund auch zusammen. Ein kürzlicher Post heizte außerdem die Verlobungsgerüchte an. Gegenüber Promiflash verriet die 36-Jährige nun, was wirklich an den Spekulationen dran ist!

"Das passiert, wenn dein zukünftiger Ehemann dir den 'perfekten Bikini' schenkt" – mit dieser Bildunterschrift brachte Fernanda den Hochzeits-Talk ins Rollen. Da horchte Promiflash bei der IFA-Gala 2019 in Berlin doch glatt nach, wie es um eine Verlobung steht! "Das ist definitiv ein Thema. Das ist jetzt im Moment nicht Priorität, aber das ist etwas, das wir uns beide vorstellen können", erklärte Fernanda. Bezüglich eines perfekten Antrags hatte sie dagegen kein eindeutiges Bild vor Augen...

"Ganz ehrlich, ich wüsste selber nicht, wie ich mir selbst einen Heiratsantrag stellen würde, weil ich bin gar nicht romantisch", grübelte die Brünette. Sie zum Staunen zu bringen, wäre schwierig. "Aber ich glaube, er recherchiert ganz gut, vielleicht gelingt es ihm", gab sich Fernanda dennoch guter Dinge.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Musikerin

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao in Portugal

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao in Frankreich

