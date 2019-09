Leidet Jamie Spears (67) zu sehr unter dem Trubel um seine Person? Seit einigen Tagen überschlagen sich erneut die Schlagzeilen um Britney Spears (37) und ihre Familie. Der Grund: Ihr Ex Kevin Federline (41) beschuldigte Jamie, den Vater der Sängerin, den gemeinsamen Sohn Sean (13) geschlagen zu haben. Britney soll daraufhin extrem wütend auf ihren Vater geworden sein. Will sich Jamie deshalb nun zurückziehen? Jetzt wurde zumindest bekannt, dass er Britneys Vormundschaft temporär abgeben möchte.

Das geht nun aus Dokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Demnach soll Jamie darum bitten, bis zum 20. Januar 2020 "die Befugnisse der Vormundschaft vorübergehend aufzugeben [...] aus gesundheitlichen Gründen". In der Zwischenzeit solle dann Jodi Montgomery den Vormund übernehmen. Sie bezeichnete er als Britneys "Pflegemanagerin", die geeignet dafür sei, diese Verantwortung zu übernehmen.

Jamies Vater litt in den vergangenen Monaten unter einer ernsten Erkrankung, infolgedessen sich auch Britney in eine psychiatrische Einrichtung einweisen ließ – zu groß sei der mentale Stress gewesen. Jamie hatte die Vormundschaft für seine Tochter ab 2008 übernommen. Die "Toxic"-Interpretin steckte damals bekanntlich in einer tiefen Krise und litt an schweren psychischen Problemen.

Splash News Britney Spears, Sängerin

Splash News Jamie Spears im Juni 2019

Getty Images Britney Spears im Dezember 2016

