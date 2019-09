Peter Maffay (70) erlebt wohl gerade noch einmal den Sommer seines Lebens! Erst vergangene Woche gab es für den "Und es war Sommer"-Interpreten einen gehörigen Grund zu Feiern: Er wurde 70 Jahre alt! Doch es gab auch ein weiteres Jubiläum zu bejubeln: Seit 50 Jahren bringt der rockende Rumäne nun schon die Bühnen dieser Welt zum Beben – und das zahlt sich aus: Mit seinem neuen Studioalbum "Jetzt!" erobert der Sänger die deutschen Charts!

Wie GfK Entertainment ermittelte, kletterte der 70-Jährige auf Anhieb an die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Damit landete er nicht nur seinen 19. Nummer-eins-Hit, sondern auch die 301. Woche in der Album-Top 10 – beides absolut rekordverdächtig. Mit insgesamt 14,5 Millionen verkauften Alben in Deutschland muss er sich nur noch Herbert Grönemeyer (63) geschlagen geben, der es auf 18 Millionen schaffte.

Das Album "Jetzt" besteht aus 14 Songs, die es ganz schön in sich haben. "Wir wollten nichts wiederholen und nichts recyceln, sondern zeigen, dass wir den Hintern noch bewegen können", zitierte Sony Music den Künstler.

Jens Krick/Future Image/ActionPress Peter Maffay in der WDR-Talkshow "Kälner Treff", 2019

Wenzel,Georg/ActionPress Peter Maffay an seinem 50-jährigen Jubiläumskonzert in Berlin, August 2019

Petra Schönberger/Future Image/ActionPress Peter Maffay, Sänger

