Was für ein besonderer Tag für Domenico de Cicco (36) und seine kleine Familie! Nach einer kleinen Odyssee hat der einstige Die Bachelorette- und Bachelor in Paradise-Kandidat in seiner Ex Julia endlich sein Liebesglück gefunden. Die beiden haben sogar eine gemeinsame Tochter. Lia-Noelia war am heutigen Sonntag aber nicht ausschließlich der Star ihrer Eltern, sondern auch der übrigen feierwütigen Meute, denn: Die Kleine wurde heute getauft!

Seinen Followern auf Instagram gab der 36-Jährige aus Linsengericht einen Einblick in den großen Tag seines Sonnenscheinchens. In seinen Storys sehen die User der Foto- und Videoplattform die Taufgesellschaft an einer langen Tafel sitzen und mediterranes Essen verspeisen. Klein-Lia zeigt der Italiener zwar nicht, dafür gibt es zur Feier des Tages aber eine Torte mit einem Abbild der Mini-Prinzessin. Auch die Worte "Meine Taufe" zieren die sahnige Süßspeise.

"Es war wirklich ein Hammertag mit Menschen, die man einfach gerne hat – mit Freunden, mit der Familie. Und es hat alles überragend geklappt", zog der stolze Vater am Ende des Tages sein Fazit.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico de Cicco und Julia an Lias Taufe, September 2019

Instagram / domenico_decicco_official Julia, Lia und Domenico de Cicco im Juli 2019

Instagram / domenico_decicco_official Torte zur Taufe von Lia, Domenico de Ciccos Tochter

