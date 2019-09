Kevin Hart (40) geht es von Tag zu Tag ein wenig besser. Der Schauspieler sorgte Anfang September für einen Schock-Moment: Er war in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Sein Oldtimer, in dem er selbst nur Beifahrer war, war in Malibu von der Straße abgekommen und drei Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Er und die weiteren Insassen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Kevin selbst musste am Rücken operiert werden. Inzwischen kann der "Jumanji"-Darsteller wieder erste Schritte gehen.

Eine Quelle, die ihm nahestehen soll, beschreibt Kevins Zustand gegenüber TMZ. Nach seiner Operation könne er zwar laufen, sei aber noch weit entfernt von einer vollständigen Genesung. Nur sehr langsames und vorsichtiges Gehen sei dem besten Freund von Dwayne "The Rock" Johnson (47) zum jetzigen Zeitpunkt möglich. An diesem Wochenende soll Kevins Physiotherapie beginnen.

Solange er sich in der Klinik befindet, kann sich der 40-Jährige zumindest auf eines verlassen: Seine Freunde sind immer für ihn da. Wegen seines Unfalls verpasste er einen wichtigen Auftritt. Eigentlich sollte Kevin als erster Gast in Kelly Clarksons (37) neuer Talkshow vorbeischauen. Kurzerhand beendete Dwayne seine Flitterwochen früher, um für den Verletzten einzuspringen.

Getty Images Komiker Kevin Hart

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart (zweiter von links) mit seiner Frau Eniko (rechts) und seinen Kindern Hendrix und Heaven

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart bei der Premiere von "Jumanji: Welcome To The Jungle"

