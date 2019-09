Kaum zu glauben: Im Februar dieses Jahres wurde Jennifer Aniston 50 Jahre alt. In den 1990er-Jahren spielte Jen nicht nur in einer der beliebtesten Sitcoms aller Zeiten mit – die Rede ist natürlich von Friends – sondern setzte auch immer wieder Frisurentrends. Auf die Mähne, die sie zu Zeiten ihres Serien-Charakters Rachel trug, wird sie auch heute noch angesprochen. Dabei lässt Jen mittlerweile in Sachen Farbe etwas nachhelfen.

Eines kommt für Jen nämlich definitiv nicht in Frage: zu ergrauen! “Ich werde nicht lügen – ich möchte keine grauen Haare“, erklärte sie in der Oktober-Ausgabe von InStyle. Deswegen will sie ihre Haar-Coloristin “bis zum bitteren Ende” einmal im Monat aufsuchen, um gegen das Grau anzukämpfen. Wirft man einen Blick auf die Fotostrecke, auf der Jen zu sehen ist, sieht man übrigens kein einziges graues Haar.

Für Jen und ihre “Friends”-Kollegen steht im September ein besonderes Jubiläum an: Die immer noch äußerst beliebte Serie wird 25 Jahre alt! Auch ein Vierteljahrhundert nach der Erstausstrahlung hoffen Millionen Fans immer noch auf eine Reunion. Allerdings dürften allzu hoffnungsvolle Anhänger von Monica, Rachel & Co. eher enttäuscht werden: Wie die New York Times vor wenigen Tagen berichtete, scheint ein Reboot der Kult-Sitcom nahezu ausgeschlossen.

Getty Images Jennifer Aniston bei einem Event, 2018

Getty Images Jennifer Aniston, Hollywood-Star

Getty Images Szene aus "Friends"

