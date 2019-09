Ashley Graham (31) legt noch keine Baby-Pause ein – im Gegenteil! Das Curvymodel und sein Ehemann Justin Ervin machten es Mitte August offiziell: Nicht nur ist das Paar seit neun Jahren glücklich verheiratet, das Duo erwartet jetzt auch sein erstes Kind! Seit der freudigen Verkündung zeigt sich die Bald-Mama stolz mit ihrer wachsenden Kugel. Vor Kurzem wählte sie dafür sogar eine ganz besondere Bühne: Erstmals lief sie bei der New York Fashion Week schwanger über den Laufsteg!

Am vergangenen Sonntag war es so weit: Ashley feierte ihr Babybauch-Fashionshow-Debüt. Für Tommy Hilfiger x Zendaya schwebte sie in einem gepunkteten Blazerkleid über den Catwalk. Sanft streichelte sie außerdem ihre mittlerweile unübersehbar gewachsene Körpermitte bei der besonderen Performance im Apollo Theater im New Yorker Stadtteil Harlem – und stahl damit sicher ihren Kolleginnen Winnie Harlow (25), Candice Swanepoel (30) und Sara Sampaio (28) die Show.

Auch bei Ashleys schwangerer Red-Carpet-Premiere vergangenen Donnerstag sorgte die 31-Jährige schon für Aufsehen: In einem hautengen Latexkleid erschien sie bei den Daily Front Row Fashion Awards und setzte dabei ihre anderen Umstände spektakulär in Szene. Wann der Nachwuchs zur Welt kommen wird, behielten sie und Justin allerdings noch für sich.

Agence / Bestimage / ActionPress Ashley Graham bei der New York Fashion Week

CapitalPictures / ActionPress Ashley Graham bei der New York Fashion Week

Backgrid / ActionPress Ashley Graham, Model

