Jetzt sind "die Granaten" bei Love Island an der Reihe! Bereits in der vergangenen Folge überraschten die zwei Nachzüglerinnen, Wimpernstylistin Asena Neuhoff und Influencerin Dijana Cvijetic, die anderen Islander. Während sich die Mädels direkt Sorgen machten, dass ihnen ihr Partner geklaut wird, freuten sich die Jungs über den attraktiven frischen Wind. In der heutigen Folge hatten die beiden nun die Chance, die männlichen Islander genauer unter die Lupe zu nehmen – und sich schlussendlich mit einem von ihnen zu verpartnern: So haben sich Dijana und Asena entschieden!

In einer aufregenden Paarzeremonie mussten die fünf Mädels Ricarda, Samira, Denise, Lisa und Melissa bangen, dass sie in wenigen Momenten allein dastehen. Und dabei gab es tatsächlich doch eine kleine Überraschung: Obwohl sich Dijana im Laufe der Episode zunächst von Model Yasin begeistert zeigte, wählte sie dennoch Weltenbummler Dennis Glanz. Asena macht sich indes den Charmeur Danilo Cristilli klar. Offiziell solo sind damit also die betrübte Denise und die quirlige Samira.

Samira dürfte am wenigsten Trübsal wegen dieser Entscheidung plagen, schließlich steht sie nach wie vor noch total auf den Sportlehrer Yasin. Der ist allerdings noch mit Blondchen Lisa liiert. Was sagt ihr zur Entscheidung von Dijana und Asena? Stimmt ab.

Nächste Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Dijana, Danilo und Asena bei der "Love Island"-Paarzeremonie

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis und Dijana, "Love Island"-Kandidaten 2019

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Kandidatin der dritten "Love Island"-Staffel

