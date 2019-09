Wer hätte gedacht, dass Jennifer Frankhauser (27) auf einen der diesjährigen Love Island-Kandidaten steht! In der heutigen Ausgabe der feuchtfröhlichen Kuppelsendung mussten die Islander in einem Spiel erraten, welches Geheimnis zu welchem Kandidaten passt. Statt einfach nur den Namen zu erraten, mussten sie ihren Tipp auf den Mund küssen. Doch vor allem ein Secret sorgte bei den Teilnehmern für offene Münder: Ein Boy wurde offenbar bereits mehrfach von Dschungelkönigin Jenny im Netz angeflirtet!

Asena Neuhoff sollte erraten, welcher der Jungs bereits des Öfteren von Jenny Frankhauser um ein Date gebeten wurde. Die quirlige Wimpernstylistin setze dabei auf den Italiener Danilo Cristilli – doch Plottwist: der war es nicht! Wie sich herausstellte, war Jennys Objekt der Begierde der durchtrainierte Brandschutzmonteur Mischa Mayer! Der äußerte sich zu dem Geheimnis während des Spiels allerdings nicht mehr.

Auch die Zuschauer schienen mit dieser Offenbarung so gar nicht gerechnet zu haben. Auf Twitter schrieb ein User entgeistert: "Wie bitte? Jenny Frankhauser schreibt Männer bei Instagram an, ob sie sich mit ihr treffen wollen? Und das mehrfach? Gerade wenn du denkst, dich kann nix mehr schocken, kommt so was!" Dass die Schwester von Daniela Katzenberger (32) auf harte Muskeln steht, zeigte sie bereits mit ihrem Ex. Den sportlichen Hakan Akbulut hatte das TV-Sternchen bis Juli gedatet.

Nächste Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Mischa, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de