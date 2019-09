Jennifer Frankhauser (27) ist geschockt! Am Dienstagabend verfolgte die Ex-Dschungelkönigin wie viele andere Zuschauer die zweite Ausgabe der dritten Love Island-Staffel. Doch wer hätte gedacht, dass es in der Folge ausgerechnet um sie selbst geht?! Bei einem Spiel mussten die Islander ein Geheimnis von sich verraten und Mischa Mayer behauptete, Jenny habe ihn in der Vergangenheit auf Instagram öfter um ein Date gebeten. Alles falsch, wie die Schwester von Daniela Katzenberger (32) nun klarstellte!

Jenny zeigte sich kurz nach der Secret-Szene um Mischa sichtlich entgeistert in ihrer Instagram-Story. Sie konnte gar nicht fassen, was der Muskelberg da behauptete. "Ich bin gerade so geschockt! Also das stimmt ja mal gar nicht. Ich kenne ihn, er trainiert bei mir im Fitnessstudio und wir haben mal geschrieben, das stimmt. Aber ich wollte mich mit dem nicht treffen, weil der auf Follower aus war", eröffnete sie mit großen Augen. Sie könne das sogar mit einem Screenshot beweisen, das sei ihr aber einfach zu doof.

Jenny verriet außerdem, dass einige Fans ihr bereits geschrieben hätten, dass Mischa doch absolut ihr Typ wäre: "Ich habe kein Interesse an Mischa. Was ist das für ein Mann, ekelhaft wirklich", stellte sie nun aber klar. Jetzt verstehe sie auch, warum der Sender RTL II sie vor kurzer Zeit sogar zu einem Interview eingeladen habe. "Ich habe noch gedacht, dass ich doch gar nichts damit zu tun habe. Wie kann man sich denn mit so was brüsken?", schloss sie das Thema amüsiert ab!

