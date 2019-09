Die Love Island-Fans haben sich entschieden: Dennis Glanz ist der absolute Spitzenreiter, was die Häme der Zuschauer angeht! Am Montagabend flimmerte die erste Folge der dritten Staffel über die Fernsehschirme und sorgte bei den Liebhabern des Formats für jede Menge Lacher. Vor allem die erste Paarungszeremonie wurde dabei zum Highlight: Weil Kandidat Dennis ständig denselben Satz sagte, lästerten die Fans im Netz fleißig ab!

"Okay nice", entfuhr Dennis am Abend der ersten Partnerwahl nicht nur einmal. Besonders unangenehm: Keine der Damen wollte sich auf den ersten Blick mit dem Content Creator verpartnern. Auch als die Ladys seine Frage "Bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen?" nicht beantworten wollte, erwiderte der 27-Jährige dennoch "okay nice". Die Twitter-Gemeinde zeterte daraufhin direkt los. "Dennis' Reaktion auf alles immer: 'okay nice'", "Es tritt keine für mich vor, okay nice" oder "Nice ist hier gar nichts, Junge. Aber okay", waren nur zwei der bitterbösen Reaktionen.

Am Ende musste aber selbst Dennis nicht allein bleiben – denn die Regel der Show besagte: Wenn keine Dame für einen vortritt, darf sich der Kandidat aus allen eine aussuchen. Und so erwischte es Lockenschopf Samira. Die versuche sogar mit einem Kompliment für Dennis' Augen das Ruder noch herumzureißen. Doch am Ende der zweiten Folge flirtete die lieber mit Yasin als dem YouTuber. Was sagt ihr zu Dennis' "Okay nice"-Gate? Stimmt ab.

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Samira, Danilo, Denise, Mischa, Ricarda, Yasin, Lisa, Erik und Melissa

RTL II / Magdalena Possert. Samira, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II / Magdalena Possert Dennis Glanz, YouTuber

