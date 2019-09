Johannes B. Kerner (54) tritt wieder vor die Kamera! 1998 ging der Moderator erstmals mit seiner nach ihm benannten Talkshow auf Sendung. Elf Jahre und etliche Gäste wie Designer Karl Lagerfeld (✝85) oder Tennislegende Steffi Graf (50) später strahlte das ZDF die letzte Folge aus. Nach diversen anderen Engagements in der TV-Unterhaltungsbranche soll er nun mit einer Gesprächsrunde zurückkehren – nach zehnjähriger Talkshow-Pause!

Wie Bild aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, startet noch in diesem Herbst ein neues Format mit dem gebürtigen Bonner. "Bestbesetzung" soll der Name der neuen Talkshow lauten, die vom Streamingdienst Magenta TV ausgestrahlt werde. Angeblich trifft der 54-Jährige in der Pilotfolge auf Trainer-Megastar Jürgen Klopp (52). Als Vorbild für Johannes B. Kerners Sendung soll die Produktion rund um US-Talkmaster David Letterman (72) gedient haben, die auf Netflix verfügbar ist. Zu Nachfragen habe sich der Journalist selbst bisher nicht äußern wollen.

Bereits vor fünf Jahren sprach er mit dem Online-Portal über ein mögliches Comeback: "Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder eine Gesprächssendung machen werde." Eine so hohe Schlagzahl wie damals sei jedoch nicht mehr in seinem Interesse.

United Archives GmbH Johannes B. Kerner für seine gleichnamige Talkshow

Getty Images Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund

Franziska Krug-Pool/Getty Images Johannes B. Kerner bei "Ein Herz für Kinder" 2017

