Stimmen die heißen Liebes-Gerüchte? Direkt nach David Harbours (44) Trennung von Schauspielerin Alison Sudol (34) im August sorgte der Stranger Things-Star für wilde Spekulationen: Bandelt der Hollywoodstar etwa mit Lily Allen (34) an? Zumindest war er vor einiger Zeit mit der Sängerin bei einem gemeinsamen Theaterabend gesichtet worden. Nun befeuern neue Bilder die Vermutungen: Ganz vergnügt waren die Promis jetzt wieder gemeinsam unterwegs!

Derzeit gehen Schnappschüsse durch die Medien, die den 44-Jährigen und die "Not Fair"-Interpretin in der Londoner U-Bahn zeigen. Am Samstagabend waren sie gut gelaunt auf dem Weg zu einem Boxkampf – in schicke Outfits gekleidet. Während David einen dunklen Anzug trug, glänzte die Musikerin in einem bodenlangen nudefarbenen Kleid mit High Heels. Auf den Bildern wirken die Stars verdächtig vertraut: Lächelnd schaut der "Suicide Squad"-Darsteller seine Begleitung an, sein Arm liegt wie selbstverständlich auf ihrer Rückenlehne.

Möglich wäre eine Beziehung zwischen den beiden schon – zumindest haben sowohl David als auch die 34-Jährige zurzeit keinen Partner. Anfang des Jahres hatte sich die Künstlerin von Daniel Lawrence getrennt. Drei Jahre lang war sie mit dem DJ liiert gewesen. "Ich bin erstmals seit meinem 15. Lebensjahr wieder Single", hatte sie zu diesem Zeitpunkt verkündet. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Getty Images Lily Allen 2018 in Paris

Getty Images David Harbour 2019 in San Diego

MEGA Lily Allen und ihr Ex Daniel am Flughafen

