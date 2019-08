Heiße Liebesgerüchte um David Harbour (44)! In mittlerweile drei Staffeln von Stranger Things hat sich seine Figur Sheriff Hopper langsam zum Fan-Liebling gemausert. Privat lief es bis zuletzt ebenfalls rosig für den Schauspieler, doch nun sollen er und seine Kollegin Alison Sudol (34) getrennt sein. Gerüchten zufolge helfe ihm keine Geringere als Popsängerin Lily Allen (34) über das Liebes-Aus hinweg – was ist dran an den Spekulationen?

Wie Us Weekly berichtet, seien der Serienstar und die Phantastische Tierwesen-Zauberin seit rund einem Monat kein Paar mehr. Die Gründe für ihre Trennung sind noch nicht bekannt, bislang haben sich David und Alison noch nicht dazu geäußert. Ihren ersten Paar-Auftritt hatten die Filmdarsteller bei den Golden Globes im Januar 2018, danach zeigten sie sich gelegentlich vertraut in Netz-Beiträgen.

Im August war David schließlich mit Lily gesichtet worden, worauf prompt Turtel-Gerüchte aufkeimten. Vor zwei Wochen besuchten sie ein Schauspiel und sollen das Theater in der Pause gemeinsam verlassen haben. Obwohl die beiden keinerlei Anlass für Flirt-Vermutungen gegeben haben sollen, hält der US-amerikanische Klatsch-Blogger Perez Hilton (41) eine Liaison für wahrscheinlich – immerhin ist Lily seit kurzer Zeit wieder zu haben! Was denkt ihr über das Gerücht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Photo by Netflix via Getty Images David Harbour und Alison Sudol

Getty Images Lily Allen beim Governors Ball Festival 2019 in New York

MEGA Lily Allen und ihr Ex Daniel am Flughafen

