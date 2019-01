Lily Allen (33) startet solo ins neue Jahr: Die Sängerin hat sich von ihrem Freund und DJ Daniel Lawrence getrennt. Drei Jahre lang waren die beiden ein Paar – doch von nun an gehen sie getrennte Wege. Details aus ihrem gemeinsamen Leben sind während der gesamten Beziehung nicht wirklich an die Öffentlichkeit gelangt. Auch den entscheidenden Grund für ihr Liebes-Aus liefert Lily nicht.

Ohne einen Mann an ihrer Seite den Alltag zu bestreiten? Für die 33-Jährige eine völlig neue Situation, wie sie via Instagram mitteilte: "Ich bin erstmals seit meinem 15. Lebensjahr wieder Single." Schon während der siebenjährigen Ehe mit ihrem zweifachen Baby-Daddy Sam Cooper lernte Lily ihren jetzigen Ex Dan kennen – und lieben. Nun bezeichnete sie ihre damalige Affäre, die unter anderem zur Scheidung führte, als "schwierigen Typen."

Auch Daniel bestätigte mit einem Insta-Post das Paarende mit Lily. "Wie viele war 2018 nicht mein bestes Jahr, aber zum Ende hin habe ich aufgehört, ständig zu versuchen und habe stattdessen neue Samen gesät, die mir später im Leben zugute kommen", philosophierte der Musiker. Er wolle sich nun neuen Freunden und einem neuen Umfeld widmen.

MEGA DJ Meridian Dan und Lily Allen am Flughafen in Sydney

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

MEGA Lily Allen und ihr Ex Daniel am Flughafen

