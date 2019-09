Sarah Lombardi (26) hat musikalischen Pietro-Ersatz! 2011 waren sie und Pietro Lombardi (27) das Traumpaar der achten Staffel von DSDS. Die beiden gingen als glückliches Paar aus der Show heraus und krönten ihr Glück wenig später mit dem gemeinsamen Söhnchen Alessio (4). Bevor die Beziehung aber letztlich auseinanderging, hatten die Ex-Partner ihre Fans auch immer wieder mit gemeinsamen Musik-Stücken erfreut. Jetzt singt Sarah aber mit einem neuen Pietro im Duett.

"Ich freu' mich schon richtig auf morgen, weil morgen ist es so weit! Morgen wird der Song von Pietro Basile und mir veröffentlicht", kündigt die brünette Beauty in ihrer Instagram-Story an. Gemeint ist damit nicht ihr Verflossener, sondern Sänger Pietro Basile. Der gebürtige Münchner mit italienischen Wurzeln macht bereits Musik seit er fünf Jahre alt ist und hat nun mit Sarah den Song "Ich liebe nur dich" aufgenommen. Für die junge Mama ist das Lied etwas ganz besonderes – ihren Followern kündigt sie noch eine große Premiere an.

"Es gibt da quasi eine kleine Überraschung, von der ihr noch nichts wisst", äußert sie stolz – und löst das Rätsel wenig später auch direkt auf. In einer kleinen Kostprobe der Liebes-Ballade können die gespannten Zuhörer erkennen. Sarah singt zum allerersten Mal auf Italienisch. Die Sängerin sei nun besonders gespannt, wie die Produktion bei ihrer Community ankommen würde.

Instagram / pietrobofficial Sänger Pietro Basile

Instagram / sarellax3/ Sängerin Sarah Lombardi

Instagram / pietrobofficial Musiker Pietro Basile

