Schnipp, schnapp, Haare ab! Eingefleischte Let's Dance-Fans wissen, dass Tanzprofi Isabel Edvardsson (37) auf dem Parkett nicht bloß aufgrund ihres Talents eine gute Figur macht: Auch ihre Frisur ist schon seit Jahren ein Markenzeichen der Choreographin. Staffel über Staffel umrahmten ihre blonden Haare das Gesicht der Fernsehbekanntheit – bis zuletzt mit einer beachtlichen Länge. Doch jetzt war es für Isabel offensichtlich Zeit für einen Cut!

Wie neue Bilder auf ihrem Instagram-Account zeigen, hat sich die 37-Jährige von jeder Menge Strähnen verabschiedet: Ab sofort ist die Blitzlichtbekanntheit mit schulterlangen Haaren und einem geraden Pony anzutreffen. "New look", erklärt Isabel in der Bildunterschrift. Weitere Zeilen sind in diesem Fall gar nicht nötig, denn hier sagen die Bilder tatsächlich mehr als tausend Worte: Isabels Grinsen nach zu urteilen, ist die Tänzerin mit ihrer haarigen Veränderung mehr als zufrieden!

Ihre Follower sind von dem Resultat des Haar-Experiments ebenfalls hin und weg – genau wie Isabels "Let's Dance"-Kollege Evgeny Vinokurov (28). Während er seine Begeisterung mit Emojis zum Ausdruck bringt, kommentiert Oana Nechiti (31) "Hammer Look". Auch Angelina Kirsch (31) ist von der frechen Frise ihrer Freundin angetan: "Steht dir supergut", findet das Model.

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Choreographin

Instagram / https://www.instagram.com/isabel_edvardsson_official/ Isabel Edvardsson, Tänzerin

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Fernsehstar

