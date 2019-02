Ab dem 15. März heißt es wieder: Let's Dance! In der TV-Show stellen Promis mit wenig oder gar keiner Tanzerfahrung ihre Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Tanzstilen unter Beweis. Die vierzehn Stars der diesjährigen zwölften Staffel stehen bereits fest. Doch sie müssen natürlich nicht alleine ihre Hüften schwingen, sondern werden von einem Berufstänzer angeleitet. Doch welche Profis wagen sich in diesem Jahr mit einem Neuling aufs Parkett?

Wie RTL jetzt verkündete, ist die Riege der Tanzprofis komplett: Neben den Show-Urgesteinen wie Massimo Sinató (38) und Christian Polanc (40) ist auch Ekaterina Leonova (31) wieder am Start. Die Wahlkölnerin gewann die beiden vergangenen Staffeln des Formats. Zudem stehen das Ehepaar Renata (31) und Valentin Lusin (31) sowie Marta Arndt (29), Robert Beitsch (27), Erich Klann (31), Regina Luca (30), Kathrin Menzinger (30) und Evgeny Vinokurov den Stars mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem darf sich die neue Liebe von Male-Model Nico Schwanz (41), Katja Kalugina (25), auf die Herausforderungen der Sendung freuen.

Neu – beziehungsweise wieder mit dabei – sind Christina Luft (28) und Isabel Edvardsson (36). Die Schwedin setzte zuletzt wegen der Geburt ihres Kindes aus. Gegenüber Promiflash sprach sie im vergangenen September bereits über ihre erneute Teilnahme an "Let's Dance": "Wenn es organisatorisch passt, dann möchte ich sehr gerne mitmachen. Wenn das aber zu schwierig wird mit meinem Sohn, werde ich nicht mitmachen." Freut ihr euch über Isabels Comeback? Stimmt im Voting ab!

Instagram / sergiuluca_ Sergiu und Regina Luca, "Let's Dance"-Tanzpaar

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Nico Schwanz im Hotel Waldorf Astoria in Berlin

PeterTimm/face to face Isabel Edvardsson im November 2018

