Gute Nachrichten für alle Fans von Kevin Hart (40)! Vor zehn Tagen machte die dramatische Nachricht die Runde, dass der Hollywood-Star in einen schweren Autounfall verwickelt worden war. Sein Wagen war in Malibu von einer Straße an einem Hang abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Kevin selbst hatte nicht am Steuer gesessen. Daraufhin musste der 40-Jährige am Rücken operiert werden. Heute scheint es Kevin deutlich besser zu gehen – er durfte die Klinik verlassen!

Wie TMZ bestätigte, wurde der Schauspieler nach seinem Crash aus dem Krankenhaus entlassen. Inzwischen befinde er sich in einem Reha-Zentrum, um dort mit Physiotherapie seine Rückenblessur nach und nach zu heilen. Ein Insider aus dem direkten Umfeld des "Jumjanji"-Stars erklärte, dass er gottfroh sei, endlich nicht mehr im Hospital zu liegen. Außerdem stehe er seiner Genesung sehr positiv gegenüber: "Ich bin glücklich, am Leben zu sein", soll er laut der Quelle gesagt haben.

Auch die Reha möchte Kevin offenbar so schnell wie nur möglich hinter sich bringen. Realistisch sei aber, dass er noch mehr oder weniger eine Woche in dem Gesundheitszentrum verweilen müsse, um wieder in sein Zuhause zurückkehren zu können.

Getty Images Kevin Hart, Schauspieler

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart in seinem Muscle-Car

MARK RALSTON / Getty Images Kevin Hart, Comedian

