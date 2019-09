Viele zweifelten an dieser Liebe! Anfang des Jahres wurden Michael Wendler (47) und die damals 18-jährige Laura Müller (19) erstmals zusammen gesichtet. Das neue Liebes-Glück des Schlager-Stars sahen viele Fans jedoch kritisch: Der Altersunterschied von 28 Jahren sei viel zu groß – die Beziehung werde daher nicht lange halten. Nachdem ihre Liebe aber sogar das Sommerhaus der Stars überlebt hat, wollen die beiden Turteltauben jetzt eine richtige Familie werden!

Die 19-Jährige stellte sich in ihrer Instagram-Story nun einer Frage-Runde ihrer Fans. Ein User wollte wissen, ob Michael und Laura bereits die Familiengründung planen. "Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen", antwortete die Influencerin. Den ersten Schritt in diese Richtung hat sie bereits unternommen: Im Juli ist Laura zu dem Sänger in die USA gezogen.

Auch der Wendler wünscht sich mit seiner Liebsten Nachwuchs und hat auch schon eine genaue Vorstellung von dem Geschlecht. "Ich hätte gerne noch einen Jungen. Also einen kleinen Wendler. Mega", hatte der Vater einer 17-jährigen Tochter bereits im Mai verraten.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

Actionpress/ Meister,Marco Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2019

