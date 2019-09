Ist Timur Bartels (23) tatsächlich bald ein verheirateter Mann? Schon seit Längerem gehen der Club der roten Bänder-Star und seine Freundin Michelle durch dick und dünn – die beiden wohnen sogar bereits unter einem Dach. Wagt das Paar nun womöglich den nächsten Schritt? Ein verdächtiges Ring-Emoji forcierte jedenfalls kürzlich Gerüchte um eine bevorstehende Heirat. Mit Promiflash plauderte der Schauspieler jetzt über die Verlobungsspekulationen.

"Gerüchte sind Gerüchte und sollten Gerüchte bleiben", wich Timur bei der Bertelsmann Party 2019 in Berlin im Promiflash-Interview der Frage etwas aus. Begleitet wurde er an besagtem Abend von seiner Freundin – eine perfekte Gelegenheit, um einen Blick auf ihren Ringfinger zu erhaschen. Und tatsächlich scheint an den Munkeleien nichts dran zu sein, denn bislang trägt Michelle noch keinen Verlobungsklunker an der Hand.

Doch auch wenn die Hochzeitsglocken vorerst noch nicht läuten sollten, eines ist bereits klar: Die Turteltauben haben sich gesucht und gefunden. "Ich liebe dich unendlich", lautete kürzlich Timurs öffentliche Liebeserklärung, die er mit besagtem Ring-Emoji versehen hatte.

Bieber, Tamara / ActionPress Timur Bartels, Schauspieler

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Timur Bartels mit seiner Freundin Michelle

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels und Michelle im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de