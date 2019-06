Läuten bei Timur Bartels (23) etwa bald die Hochzeitsglocken? Innerhalb des vergangenen Jahres überschlugen sich die Ereignisse im Leben des Club der roten Bänder-Stars. Während seiner sehr erfolgreichen Teilnahme an der Eistanz-Show Dancing on Ice im Januar erhielt er die erschütternde Neuigkeit, dass sein Vater verstorben war. Trost und Halt fand der Schauspieler bei seiner Freundin Michelle – und die könnte er vielleicht demnächst schon seine "Frau" nennen. Ein klitzekleiner Hinweis in einem Post lässt die Fans vermuten: Timur und Michelle könnten sich vielleicht verlobt haben!

Auf Instagram teilte der der 23-Jährige einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf dem er seiner Liebsten beherzt einen Kuss auf die Wange drückt. "Ich liebe dich unendlich", schrieb der Blondschopf zum Pic. Was seinen Followern nicht entging: Auf das süße Bekenntnis folgte ein Herz-Emoji und noch dazu zwei Ringe! Ist das etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass er und Michelle den Bund fürs Leben eingehen wollen? "Ich wünsche euch nur das Beste", freute sich nicht nur ein User der Foto- und Videoplattform.

"Ich weiß, dass mein Papa dich auch geliebt hat! Ich bin so glücklich, dass es dich gibt und wir ein Team sind", dankte Timur seiner Liebsten noch im Februar für ihren Beistand an den dunklen Tagen. Ob das Dream-Team seine Liebe zueinander jetzt wirklich auch auf dem Papier besiegeln wird? Stimmt in unserer Umfrage ab.

ActionPress / action press Timur Bartels bei einer Gala in Berlin

Anzeige

AEDT/WENN.com Timur Bartels und Freundin Michelle auf der "Head Full of Honey"-Premiere in Berlin

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Timur Bartels und seine Freundin Michelle beim Bunte New Faces Award 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de