Dürfen sich die Die Höhle der Löwen-Fans etwa doch auf eine weitere Staffel mit Frank Thelen (43) freuen? Der Unternehmer ist seit Beginn der Show mit dabei und gehört beim Publikum zu den absoluten Lieblings-Löwen. Kein Wunder also, dass viele Fans geschockt waren, als Frank vor einigen Monaten sein vermeintliches TV-Aus ankündigte. Jetzt aber gibt es gute Neuigkeiten: Im Promiflash-Interview verriet Frank, dass sein Show-Ausstieg noch gar nicht endgültig feststeht!

Im vergangenen Mai meinte der 43-Jährige noch, dass "Die Höhle der Löwen" ihn sehr viel Zeit kosten würde, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Andere Projekte, die ihm sehr am Herzen lägen, würden dadurch auf der Strecke bleiben. Deshalb sollte die aktuelle Löwen-Staffel seine letzte sein. Jetzt scheint Frank seine Meinung aber offenbar geändert zu haben. Denn gegenüber Promiflash schlug er sanftere Töne an: "Ob ich in der nächsten Staffel mitmache, ist offen."

Sollte sich Frank allerdings doch für ein Ende als TV-Investor entscheiden, gibt es in der Höhle bereits würdigen Nachwuchs. Seit dieser Staffel gehört auch Unternehmer Nils Glagau dazu – und der kommt bei seinen Kollegen bereits ziemlich gut an.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investoren der sechsten Staffel

Becher/WENN.com Frank Thelen, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Chris Emil Janßen /ActionPress Nils Glagau, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

