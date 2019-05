Müssen Die Höhle der Löwen-Fans etwa bald auf Frank Thelen (43) verzichten? Auch in diesem Jahr dürfen die Zuschauer sich auf neue Folgen des erfolgreichen Tüftler-Formats freuen. Gerade wurde die sechste Staffel abgedreht, die in der kommenden zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt werden soll. Mit von der Partie ist auch wieder Ursprungs-Löwe Frank, doch der Unternehmer deutete bereits an, dass Season Nummer sechs seine letzte sein wird. Nun ist die endgültige Entscheidung des DHDL-Stars gefallen – er wird aussteigen!

Laut Bild-Informationen soll für ihn nach dieser Staffel definitiv Schluss mit der Erfinder-Show sein: "DHDL kostet mich viel Zeit. Sowohl im Studio als auch im Aufbau der Start-ups aus der Sendung", erklärt der 43-Jährige seine Entscheidung. Weiteren Shows, die ähnlich zeitintensiv sind, werde er ebenfalls fürs Erste abschwören – und zwar aus gutem Grund: "Ich merke, dass ich für mein Herzensthema [...], einen Tech-Champion aufzubauen, mehr Zeit brauche", verrät Frank außerdem. Sein aktuelles Ziel sei es, einen Weltmarktführer hochzuziehen: "Das wäre der krönende Abschluss meiner Karriere und dann gehe ich in Rente."

Ob seine DHDL-Kollegen Judith Williams (46) und Co. es ähnlich halten und ebenfalls bald aussteigen werden, gibt Frank zwar nicht direkt preis, erklärt aber: "Ich glaube, wir werden da in Zukunft noch mehr Wechsel sehen, was der Show aber guttun wird."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maure Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen" beim Pitch von "Frittenlove"

Getty Images Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

