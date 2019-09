Das gab es wirklich noch nie! Vera Int-Veen (51) ist bereits seit Jahren glücklich an Partnerin Christiane, genannt Obi, vergeben. Erst vor wenigen Monaten verriet sie dann überraschend: Die beiden Frauen sind bereits seit einiger Zeit verheiratet. Und mittlerweile möchte die Schwiegertochter gesucht-Moderatorin ihr Glück auch nicht mehr verstecken: Vera ließ sich von ihrer Ehefrau nun erstmals zu einer öffentlichen Veranstaltung in Deutschland begleiten!

Die 51-Jährige und Obi absolvierten am Donnerstagabend bei der Bertelsmann-Party 2019 in Berlin ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf einem deutschen Red Carpet. Für die Blondine ein noch ungewohnter Gang – ob es ihr trotzdem gefallen hat? "Ja, alles super. Ich muss mich diesmal nicht irgendwo dahinten verstecken und ewig warten", erklärte sie gegenüber Promiflash – täglich brauche sie so viel Trubel allerdings nicht.

Die beiden Frauen tauschten während des Promiflash-Interviews immer wieder verliebte Blicke aus. Auch ihre Kleiderwahl schien darauf hinzudeuten, wie gut sie zueinander passen und welch interessante Kombination sie ergeben: Während Vera in eine schwarze Bluse geschlüpft war, erschien Obi in einem strahlend weißen Satin-Oberteil.

AEDT / SplashNews.com Vera Int-Veen mit ihrer Frau Opi im September 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Vera Int-Veen und Obi in Berlin, September 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Vera Int-Veen und Obi bei der Bertelsmann Party 2019 in Berlin

