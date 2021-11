Zusammen leben und zusammen arbeiten – bei Vera Int-Veen (54) und ihrer Frau klappt's! Seit über 18 Jahren sind die Moderatorin und ihre Liebste Christiane, genannt Obi, nun schon zusammen, seit fünf Jahren sogar verheiratet. Vor Kurzem erst erzählte Vera, dass sie und Obi noch immer auf Wolke sieben schweben. Das Paar lebt nicht nur zusammen, sondern sieht sich auch bei der Arbeit – gibt es da nicht mal Reibereien?

"Also streiten tun wir uns wegen der Arbeit nicht", verriet Vera Promiflash auf der Launchparty von Natascha Ochsenknechts (57) neuem Modelabel N.O. Während andere Paare sich nicht vorstellen können, mit ihrem Partner zusammen zu arbeiten und zu leben, sei das für die 54-Jährige überhaupt kein Problem. "Ich finde das wunderbar", gestand sie. Zudem würden Obi und sie sich bei der Arbeit auch gut ergänzen. "Ich bin eher so ein Bauchmensch, ich sag immer sofort 'Ja, mach ich.'. [...] Sie ist da viel reflektierter als ich und das hilft schon sehr", erzählte Vera.

Schon in der Vergangenheit betonten die Schwiegertochter gesucht-Moderatorin und ihre Gattin Obi, wie gut sie sich verstehen. Hin und wieder würden sie sich mal anzicken. "Aber dann hat sich das auch schnell wieder erledigt", plauderte Obi vergangenes Jahr bei "Guten Morgen Deutschland" aus.

