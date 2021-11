Sie sind einfach ein eingespieltes Team! Seit fast 20 Jahren gehen Schwiegertochter gesucht-Moderatorin Vera Int-Veen (54) und ihre Obi nun schon durchs Leben. Vor über fünf Jahren gaben sich die beiden dann das Jawort. Zusammen führen sie einfach die Vorzeige-Ehe – und das unterstreicht das TV-Gesicht nun einmal mehr im Promiflash-Interview: Vera schwebt mit ihrer Obi immer noch auf Wolke sieben!

Promiflash traf die fröhliche Moderatorin vor wenigen Tagen am Rande von Natascha Ochsenknechts (57) Launch-Party ihres Modelabels N.O. Dabei verriet die 54-Jährige, wie es bei den beiden zu Hause läuft. "Sehr langweilig, aber es ist bei den Int-Veens schon sehr harmonisch. Wir sind auch in dem Alter, wir lassen uns, wie wir sind – keiner will den anderen verändern", schwärmte Vera und betonte: "Wir sind wirklich ein gut eingespieltes Team. Ich bin da auch super-glücklich darüber."

Obwohl die beiden so eine harmonische Beziehung führen, kam für Vera und ihre Gattin eine Hochzeit lange Zeit nicht infrage. Aber warum? "Heiraten war für Obi und mich nie ein Thema. Wir sind nicht romantisch, wir wollten das alles nicht", hatte die Moderatorin in der MDR-Talkshow "Riverboat" verraten. Nach dem Tod von ihrer Mutter habe sich ihre Meinung dann aber doch geändert.

Instagram / vera_intveen Obi und Vera Int-Veen

Instagram / vera_intveen Obi und Vera Int-Veen im Mai 2021

Instagram / obi_intveen Obi und Vera Int-Veen an ihrem Hochzeitstag im Mai 2016

