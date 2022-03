Sie wird dem deutschen Fernsehen sicher fehlen! Seit 30 Jahren ist Moderatorin Vera Int-Veen (54) ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. 1991 begann sie ihre Karriere bei der ARD und mauserte sich durch Formate wie ihrer eigenen Talkshow "Vera am Mittag" und Schwiegertochter gesucht mit ihrer lustigen und herzlichen Art zum Publikumsliebling. Jetzt wird Vera ihre Fernsehkarriere aber an den Nagel hängen.

"Ja, ich höre mit Fernsehen auf", verkündete sie mitten in einer langen Instagram-Story, in der sie eigentlich über ihren Garten sprach und bestätigte damit die bereits kursierenden Gerüchte. Diese schwerwiegende Entscheidung habe Vera bereits im vergangenen Jahr getroffen. Deshalb sei die letzte Staffel "Schwiegertochter gesucht" auch ihr letzter Auftritt in der Datingshow gewesen. "Ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren", gab die Kuppel-Fee einen Ausblick auf die Zukunft der Show.

Über ihre eigenen zukünftigen Pläne abseits der Flimmerkiste äußerte sie sich aber noch nicht genauer. "Es ist auch nicht wichtig, ob ich nun im Fernsehen bin oder nicht", witzelte die 54-Jährige zum Abschluss. Ganz müssen die Fans aber nicht auf sie verzichten, denn auf Social Media wird sie weiterhin aktiv bleiben und die Community durch Posting aus ihren Alltag dabei mitnehmen.

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, Moderatorin

