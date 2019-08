Auf die Verkündung der Beziehungssensation folgen nun endlich die romantischen Details! Ende Mai hatte es Vera Int-Veen (51) offiziell gemacht: Seit Jahren hilft die Moderatorin nicht nur den Schwiegertochter gesucht-Kandidaten, einen Partner fürs Leben zu finden, auch sie selbst ist schon seit langer Zeit in einer glücklichen Beziehung. Ihre Freundin Obi, die eigentlich Christiane heißt, hat sie vor einiger Zeit sogar klammheimlich geheiratet. Bisher war wenig über die Trauung bekannt: Jetzt verrät das Paar, wie die Hochzeit ausgesehen hat!

"Es war unglaublich emotional. Unsere Trauzeugen, die uns seit 25 Jahren kennen, haben die bewegendste Rede über uns gehalten, die es geben kann", schwärmte Vera im Interview mit Bunte. Die Heirat sei vor allem deshalb so gefühlsgeladen gewesen, weil Veras Mutter ihre Partnerin sehr geschätzt habe – 2015 ist sie verstorben. Infolgedessen habe das TV-Gesicht noch im selben Jahr beschlossen, ihrer Liebsten einen Antrag zu machen: "Danach wurde mir klar, dass ich bis auf meine Schwester überhaupt keine Familie mehr habe. Dann wusste ich plötzlich, ich will Obi heiraten."

Das Fest hätten die beiden schließlich auch der Brautmutter gewidmet, deshalb sei das Liebesspektakel auch privat gehalten worden: "Wir waren 38 Leute, nur die engsten Freunde und Familie", ergänzte Vera. Und auch Obi, die Veras Managerin ist, habe die ausgelassene Party noch gut in Erinnerung und verriet, wie romantisch die Location gewesen sei: "Wir haben drei Tage gefeiert. Mit freier Trauung, toller Band, barfuß am Strand und alle in Weiß. Eine Traumhochzeit."

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen im April 2019 in Altea, Spanien

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen und ihre Frau Obi

Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen, Moderatorin

