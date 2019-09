Es war offensichtlich der PR-Coup des Jahres, den Luke Mockridge (30) mit seiner "ZDF-Fernsehgarten"-Aktion gelandet hat! Mitte August war der Moderator in aller Munde, als er auf der Bühne von Andrea Kiewel (54) flache Witze vortrug und unter anderem einen Affen und einen Elefanten mimte. Am Donnerstag erfolgte schließlich die Auflösung des Spektakels in seiner neuen Sendung "LUKE! Die Greatnightshow": Kinder-Autoren waren für die Gags verantwortlich. Wahrscheinlich vor allem wegen des vorangegangenen Medienrummels war die Premiere des Formats ein voller Erfolg.

Wie das Medienmagazin DWDL nun berichtete, schalteten zum Greatnightshow-Auftakt 12,8 Prozent der 14 bis 49-Jährigen ein, um die Auflösung des ZDF-Eklats mitzuverfolgen. Insgesamt bestand das Publikum aus 1,39 Millionen Menschen – ein starkes Ergebnis für Lukes Primetime-Debüt. Das, was den TV-Zuschauern in der Show dann allerdings über zwei Stunden lang geboten wurde, kam im Netz unterschiedlich gut an.

"Die Auflösung ist ja mal richtig schlecht und strotzt vor Arroganz und Hochnäsigkeit", urteilte ein Twitter-User hart. Einig waren sich allerdings viele bei einer Konsequenz aus dem Auftritt, der ebenfalls im TV thematisiert wurde. Dem 30-Jährigen flatterte nämlich eine Anzeige wegen Beleidigung in den Briefkasten, weil einige seiner Jokes einem Zuschauer zu weit gingen: "Jemanden wegen ein paar schlechten Witzen anzuzeigen ist dermaßen albern", lautete dazu der Tenor im Internet.

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Christoph Hardt / Actionpress Nora Tschirner, Luke Mockridge und David Hasselhoff bei "LUKE! Die Greatnightshow"

Christoph Hardt / Actionpress Luke Mockridge bei "LUKE! Die Greatnightshow"

