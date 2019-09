Wie lautet der aktuelle Beziehungsstatus von Brooklyn Beckham (20) und Hana Cross? Ende August waren Gerüchte aufgekommen, dass sich das Promi-Pärchen nach seinem Outing im vergangenen Dezember schon wieder getrennt haben soll. Der Fotograf und das Model äußerten sich beide selbst gar nicht zu den Schlagzeilen, während die Fans immer weiter munkeln. Jetzt fachte der Beckham-Spross allerdings erneute Spekulationen an, als er mit einer unbekannten jungen Frau gesichtet wurde.

Daily Mail veröffentlichte am Freitag Paparazzi-Aufnahmen von Brooklyn. Darauf ist zu sehen, wie der 20-Jährige mit einer Unbekannten durch die Straßen Londons spaziert. Beide schauen verkniffen in die Mittagssonne und scheinen sich angeregt zu unterhalten. Ob sich der Promi-Sohn über die aktuelle Situation mit Hana aussprechen musste? Zumindest schilderten Insider, dass sich die möglichen Ex-Lover auf einer Party am Donnerstag begegnet seien und ein intensives Gespräch miteinander geführt haben sollen.

Am selben Abend kamen parallel Vermutungen auf, dass die Turteltauben wieder zueinandergefunden haben könnten: Obwohl der Kickersohn und die 22-Jährige den Abend mit anderen Begleitern verbracht hatten, verließen sie nur fünf Minuten nacheinander das Event. Aber, was meint ihr: Könnte die unbekannte Frau eine neue Flamme sein oder ist sie nur ein Kumpel? Stimmt ab!

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham 2019 in Cannes

Instagram / hancross Hana Cross, Model

Instagram / hanacross Hana Cross und Brooklyn Beckham in Paris

