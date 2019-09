Nina Noels Geburts-Gebete wurden erhört! Die Krass Schule-Schauspielerin teilte in den vergangenen Tagen ihr Leid mit ihrer Community: Sie befand sich schon in der 41. Schwangerschaftswoche und ihre Babykugel machte ihr im Endstadium der anderen Umstände schon mächtig zu schaffen. Zu allem Überfluss hatte ihr Arzt der Bald-Mama auch noch ein Ultimatum gestellt: Wenn ihr Sohnemann sich nicht bald auf den Weg gemacht hätte, dann wäre ein Not-Kaiserschnitt vonnöten gewesen. Dazu ist es aber jetzt nicht mehr gekommen: Nina ist endlich Mutter geworden!

"Was haltet ihr von dem Outfit Of The Day?", fragte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Bild von Babykleidung. Damit war für die meisten ihrer Follower klar: Ihr kleiner Fratz ist da! Vorangegangen waren viele Stunden in den Wehen, die ihr Freund Tony fleißig fürs Netz dokumentierte. Auf einem dazugehörigen Schnappschuss klammerte sich die Darstellerin mit schmerzverzerrtem Gesicht an ein Seil – das war allerdings schon gestern Abend.

Und auch die erste Gratulantin meldete sich bereits in den sozialen Medien: Ihre TV-Kollegin Iris Aschenbrenner (39), die selbst gerade ein Kind erwartet, verkündete stolz, wann ihr Entbindungstermin ist, und verband das Update mit einem Gruß an die frischgebackene Mama: "Nur noch acht Wochen, dann ist das Baby da. Meine Freundin Nina Noel hat übrigens heute ihr bekommen. Alles Gute nochmal!"

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

Instagram / ninanoel "Krass Schule"-Nina Noel

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im August 2019

