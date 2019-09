Ana Ivanovic (31) ist frischgebackene Zweifach-Mama! Vor rund zwei Wochen verkündeten die ehemalige Profi-Tennisspielerin und ihr Mann, Fußballer Bastian Schweinsteiger (35), dass ihr Sohn noch einen kleinen Bruder bekommen habe. Damals posteten die stolzen Eltern bereits ein erstes Familienfoto mit ihren beiden Jungs. Nun legte die Sportlerin nach und begeisterte ihre Follower mit einer schönen Mutter-Kind-Momentaufnahme von einem Spaziergang mit dem jüngsten Spross.

Auf ihrem Instagram-Account postete Ana am Samstag ein Foto, auf dem sie strahlend in die Kamera blickt – das Besondere an der Aufnahme: Die 31-Jährige ist nicht allein unterwegs, sondern schiebt ihren frisch geschlüpften Sohnemann im Kinderwagen vor sich her. "Bummeln mit meinen Jungs", kommentierte sie den Beitrag. Wie schon bei ihrem ersten Kind zeigt die Brünette nicht das Gesicht ihres Nachwuchses. Trotzdem freut sich ihre Community riesig über das Pic. Ana bekam dafür schon mehr als 60.000 Likes.

Anas breites Lächeln beweist: Sie genießt ihre Mutterrolle in vollen Zügen. Schon eine Woche nach der Geburt präsentierte sich die gebürtige Serbin superhappy – und total schlank – im Netz. Mit einem Grinse-Selfie bedankte sie sich für die liebevollen Nachrichten ihrer Fans.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Juli 2019

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovics Sohn

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, Ex-Tennisprofi

Anzeige

Glaubt ihr, dass Ana jetzt öfter Fotos mit ihrem Nachwuchs posten wird? Nein, das bleibt bestimmt eine Ausnahme. Ja, warum denn nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de