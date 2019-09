So gesund und glücklich sieht Ana Ivanovic (31) kurz nach der Geburt aus. Am 30. August verkündete die ehemalige Tennisikone freudige Nachrichten: Sie und ihr Partner Fußball-Nationalkicker Bastian Schweinsteiger (35) sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Im Netz teilten sie bereits den ersten Schnappschuss mit dem kleinen Händchen ihres Jungen – das Promipaar hat nun also zwei gemeinsame Söhne. Die kürzliche Niederkunft sieht man der Zweifach-Mama aber gar nicht an – auf ihrem aktuellen Web-Post strahlt sie gertenschlank!

Ana zeigt sich ihren Fans auf Instagram nur sechs Tage nach der Geburt ihres Sprösslings freudestrahlend bei einem Ausflug am Wasser. Auf dem Schnappschuss ist die sportliche Schönheit in ein lockeres Outfit gekleidet: Sie trägt enge Leggings, einen lockeren Sweater und eine Cap – und wirkt dabei so schlank und gesund wie eh und je! Die wunderbare Ausstrahlung der 31-Jährigen entgeht auch ihren Fans nicht. "Fitte Mama", "Du siehst einfach wunderschön aus", oder "Du wirkst so zufrieden und glücklich", waren nur drei der begeisterten Kommentare unter dem Bild.

Die zweite Schwangerschaft hielten Ana und Basti lange Zeit geheim – erst in der 24. SSW verkündete das Paar, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. "Unsere Herzen strotzen vor Freude. Unsere Familie bekommt eine weitere Ergänzung. Zwei unter zwei", freute sich die Brünette damals auf Instagram.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, Ex-Tennisprofi

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovics Baby-Verkündungs-Post

