Oh, là, là! Ana Ivanovic strahlt in knappem Bikini am Meer

Ana Ivanovic (36) sendet ihren Fans sonnige Grüße vom Meer! Die ehemalige Tennisspielerin genießt aktuell eine Auszeit und tankt viel Sonne. Das teilt die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger (39) auf Instagram. Auf dem Onlineportal veröffentlicht die Beauty einen Schnappschuss, in dem sie in einem knappen gelben Bikini posiert. Ihren sommerlichen Look kombiniert die Sportlerin mit einer weißen Sonnenbrille und farblich abgestimmter Kopfbedeckung. Im Hintergrund ist das glasklare Wasser zu sehen. "Dieses Gefühl", kommentiert die gebürtige Serbin das Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt.

Vor allem ihren Fans gefällt die Aufnahme und sie schwärmen in der Kommentarspalte des Beitrags von dem Bild. "Ich liebe es, dass du glücklich bist und dein bestes Leben lebst, Ana!", schreibt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer meint außerdem: "Natürliche Schönheit!" Auch ein dritter User ist total begeistert von dem Bikini-Selfie. "Wow, das sieht echt sexy aus!", lobt er die 36-Jährige.

Während Ana die Seele baumeln lässt, ist Basti voll und ganz im Fußball-EM-Fieber: Der Weltmeister von 2014 kommentiert gemeinsam mit Esther Sedlaczek (38) fleißig die Spiele der Fußballstars im TV. Vor ein paar Monaten gönnte sich der ehemalige Kicker ebenfalls einen Urlaub – und zwar mit seiner Partnerin. Der Dreifachpapa und seine Liebste besuchten die Heimat der Schönheit und teilten auf Social Media Einblicke von ihrem Trip nach Serbien.

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Anas Bikini-Selfie? Total klasse! Sie sieht richtig toll aus. Na ja. Mir gefällt das Foto leider nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de