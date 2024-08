Neues Paarfoto: Die Fans lieben Basti Schweinsteiger und Ana

Seit 2015 gehen Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanovic (36) gemeinsam durchs Leben. Der Fußballstar und die Tennisspielerin lassen ihre Follower regelmäßig an ihrer Liebe teilhaben. So auch jetzt: Bastian teilt ein süßes Pärchenfoto, auf dem die Eheleute glücklich in die Kamera lächeln. Das Paar sieht fantastisch aus, doch auch der Hintergrund kann sich sehen lassen. Die dreifachen Eltern posieren vor einigen Bergen und einem hellblauen See. In der Bildunterschrift verrät der ehemalige FC Bayern-Profi weitere Details: Die beiden genossen offenbar eine "Date Night" in dieser schönen Umgebung.

Zahlreiche Follower freuen sich über das Liebesglück. Kommentare wie "Ihr seid einfach ein megatolles Paar, ihr zwei" oder "Das Bild ist so wundervoll. Ihr beiden seid so schön" häufen sich unter dem Beitrag. Auch zahlreiche Fußballfans sind in den Kommentaren vertreten. "Fußballgott" oder "Basti, du bist mein Vorbild", schwärmen einige Nutzer.

Im Jahr 2016 feierten Bastian und Ana ihre Traumhochzeit in Venedig. Doch bereits ihre Verlobung ein Jahr zuvor hatte es in sich. Denn um seiner Liebsten einen Antrag zu machen, legte sich der Fußballprofi ganz besonders ins Zeug. Nachdem er sich bei dem Vater der French-Open-Siegerin die Erlaubnis abgeholt hatte, mietete der 40-Jährige einen gesamten Park nur für den Antrag. Im Podcast "Phrasenmäher" verriet der Fußballer im vergangenen Jahr: "In London gibt es so kleine Parks, die nur für die Anwohner zugänglich sind. Und ich habe dann den Park aus dem 'Notting Hill'-Film heimlich gemietet."

