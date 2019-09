Wenn man zu den bestbezahlten Models der Welt gehört, kann man sich so einige Dinge leisten. Zum Beispiel schicke Häuser, schnelle Autos oder luxuriöse Designer-Kleidung. Natürlich lässt sich auch für Essen so einiges ausgeben – womit wir zu Kendall Jenner (23) kommen. Vor Kurzem wurde nämlich bekannt, dass die brünette Schönheit für ihre kulinarische Leidenschaft – und besonders für ihre Vorliebe für Sushi – ganz schön tief in die Tasche greift.

Kendall soll eine der Top-Kundinnen des US-amerikanischen Lieferdienstes Postmates sein. Wie das amerikanische Logistikunternehmen gegenüber TMZ ausplauderte, soll die 23-Jährige für ihre Bestellungen in den letzten vier Jahren insgesamt mehr als 10.000 Dollar (umgerechnet 9.100 Euro) ausgegeben haben. Eine ganz schön hohe Summe! Diese soll sich aus verschiedenen Restaurant-Bestellungen zusammensetzen – unter anderem sollen italienische, thailändische, chinesische, japanische und mexikanische Gerichte auf dem Teller des Topmodels gelandet sein. Besonders aber habe es Kendall das Sushi-Restaurant Matsuhisa angetan, bei dem sie Postmates zufolge am meisten Geld lasse.

Mit ihrem Hang für teure Ausgaben wird Kendall übrigens von ihrer jüngeren Schwester Kylie Jenner (22) tatsächlich noch übertroffen. Die soll laut dem amerikanischen Online-Portal bei Postmates in nur einem Jahr auf eine Rechnung von insgesamt 10.000 Dollar gekommen sein.

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2019

Getty Images Kendall Jenner bei der Cinema Against Aids Gala

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", August 2019

