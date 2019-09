Die Royals begeistern wieder mit einem süßen Baby-Pic! Seitdem Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) Eltern des kleinen Archie Harrison geworden sind, hat man den Wonneproppen noch nicht oft zu Gesicht bekommen. Fans durften zuletzt nach der Taufe einen Blick auf den wenige Monate alten Spross werfen. An Harrys 35. Geburtstag ließ es sich die Mama jetzt allerdings nicht nehmen, ihrem Gatten mit einem neuen Bild ihres Sohnes zu gratulieren!

Auf Instagram wurde am Samstag eine knuffige Collage zu Harrys Ehrentag hochgeladen. Neben ein paar Schnappschüssen des Rotschopfs tummelt sich darunter auch ein Foto von Meghan, Harry und Archie, das bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Gleichzeitig widmete die 38-Jährige ihrem Mann ein paar liebevolle Zeilen: "Deine Arbeit an den Themen, die dich so sehr interessieren, inspirieren mich jeden Tag. Du bist der beste Ehemann und unglaublichste Vater für deinen Sohn."

Fans müssen sich wieder mit diesem raren Anblick von Archie zufriedengeben – während Ellen DeGeneres (61) den Kleinen sogar halten und füttern durfte, wie die Moderatorin in einem Promo-Video für die neue Staffel ihrer Talkshow verriet. "Er sieht aus wie Harry – und er hatte mehr Haare, als ich zu dem Zeitpunkt hatte", offenbarte sie außerdem.

Instagram / sussexroyal Geburtstags-Collage für Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Baby Archie und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres im Februar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de