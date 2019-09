Das haben die Single-Frauen bei Love Island schon so lange gefordert! Bisher wurde ihnen mit Muskelberg Amin Elkach erst ein Nachzügler präsentiert. Die Herren der Schöpfung bekamen hingegen schon drei neue Damen vorgesetzt. Dieses Verhältnis geht nun wieder in die andere Richtung: Die Mädels in der Liebesvilla dürfen sich auf gleich drei neue Männer freuen und die haben einiges auf dem Kasten!

Da ist zum einen Aleksandar. Der Maschinenbauingenieur aus Mülheim an der Ruhr ist seit anderthalb Jahren auf der Suche nach der Liebe. In der Villa ist der 28-Jährige deshalb zu allem bereit. Selbst Sex vor den TV-Kameras ist kein No-Go für ihn. "Ich bin offen für alles", erklärte er gegenüber RTL II. Sein Miteinzögling Philipp ist da hingegen etwas zurückhaltender. "Küssen natürlich, Sex muss jetzt nicht sein. Ich möchte mir selbst aber keine Regeln aufstellen", stellte der 29-Jährige klar. Das Model aus Stockach sieht sich selbst auf einer Skala von ein bis zehn als solide 9,5 und findet vor allem seine Haare, sein Lächeln und seinen Humor unwiderstehlich.

Der lebensfrohe Sidney (32) ist zwar ähnlich selbstbewusst, will aber vor allem mit seiner positiven Einstellung beim anderen Geschlecht punkten. Besonders Damen mit hellen Haaren zählen zu seinem Beuteschema. Doch könnte sein Gegenüber noch so verlockend sein – zum Matratzensport will es der Einzelhandelskaufmann für Luxusmode nicht kommen lassen: "Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Aleksandar, "Love Island"-Nachzügler 2019

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Nachzügler Philipp

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Teilnehmer Sidney

