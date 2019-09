Frischfleisch auf Love Island! Seit Montagabend heißt es wieder: Flirten, was das Zeug hält – und zwar vor laufenden Kameras. Fünf Couples sind bereits aus der ersten Paarungszeremonie der dritten Staffel hervorgegangen. Doch kommt es immer wieder zu neuen süßen Verlockungen in der Liebesvilla. Nachdem am Montag erst die Granaten Asena und Dijana nachgerückt sind und den Männern gleich ordentlich den Kopf verdreht haben, gibt es jetzt auch für die Ladys Nachschub: Der neue Hottie ist allerdings kein Unbekannter!

Wie der RTL2-Trailer zur Sendung vom Mittwochabend zeigt, stößt niemand Geringeres als Amin Elkach zu der liebeshungrigen Truppe hinzu – und der bringt in Sachen Kuppelshows sogar schon Erfahrung mit! Dem einen oder anderen Zuschauer dürfte das 1,90-Meter-Fitnessmodel bereits von Temptation Island bekannt sein. Dort verriet der Kölner, dass seine Traumfrau im Idealfall kurvig, sympathisch, herzlich, schlau und rund 1,70 Meter groß sein soll. Ob eine der Damen bei "Love Island" diesen Ansprüchen gerecht werden kann?

Der Vorspann zur dritten Folge verspricht außerdem schlüpfrige Vorkommnisse im Schlafgemach: Muskelmann Mischa und seine Auserwählte Ricarda kuscheln im Bett – was tatsächlich unter der Bettdecke passiert, kann nur erahnt werden. "Da war die Flöte mit dem Schmetterling unterwegs", fasst Sportlehrer Yasin, der den beiden offenbar lauscht, das Geschehen zusammen.

Instagram / amin_elkach Model Amin Elkach im August 2019

Instagram / amin_elkach Amin Elkach, TV-Kuppelkandidat

Love Island, RTL II Ricarda und Mischa, "Love Island"-Couple 2019

