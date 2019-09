Trauer um eine Größe der Musikgeschichte: Ric Ocasek ist gestorben! Vor nunmehr 43 Jahren gründete der Sänger und Komponist zusammen mit Bassist Benjamin Orr die Band The Cars – es folgten zahlreiche Hits wie "Just What I Needed" oder die Ballade "Drive", ihr wohl bekanntester Song. Das letzte Album aus dem Jahr 2011 musste die Gruppe nach einer langen Pause dann ohne Orr aufnehmen: Der Musiker erlag 2000 einem Krebsleiden. Nun geht die traurige Nachricht vom Tod seines Bandkollegen um die Welt, der im Alter von 75 Jahren tot aufgefunden wurde.

Das berichtet unter anderem Page Six unter Berufung auf die Polizei in New York City. Am Sonntagnachmittag habe seine Frau Paulina Porizkova, von der er seit etwa einem Jahr getrennt ist, den Songwriter leblos in seinem Appartement in Manhattan entdeckt. Noch vor Ort wurde Ocasek für tot erklärt. Bislang werde davon ausgegangen, dass der Tod des Musikers auf eine natürliche Ursache zurückzuführen sei.

Der Musiker hinterlässt neben seiner Noch-Ehefrau insgesamt sechs Kinder. Zwei gemeinsame Söhne hatte er mit Porizkova, die er beim Dreh des Videos zu "Drive" kennengelernt hatte – dem wahrscheinlich größten Hit der Band, den allerdings nicht Ocasek, sondern Bassist Orr singt. Insgesamt 28 Jahre waren der Cars-Frontmann und das Model ein Paar. Erst im vergangenen Jahr hatte Porizkova das Ehe-Aus im Netz bekanntgegeben und betont, sie und ihr Mann wären auch weiterhin in Liebe verbunden.

Getty Images The Cars im April 2018: David Robinson, Ric Ocasek, Elliot Easton und Greg Hawkes

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek auf einer Gala in New York, Februar 2016

Getty Images Ric Ocasek mit seinen Söhnen Oliver und Jonathan im Juni 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de