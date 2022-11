So fand Paulina Porizkova ihren Mann Ric Ocasek (†) tot auf

Dieser Moment hat sich in Paulina Porizkovas Kopf eingebrannt. Das Model erlitt im September 2019 einen großen Verlust: Ihr Mann Ric Ocasek – von dem sie damals schon ein Jahr getrennt war – verstarb im Alter von 75 Jahren. Die Frau des The-Cars-Frontmanns war es auch, die ihn damals tot in seinem Apartment aufgefunden hatte. Dieses traumatische Ereignis, erklärte Paulina nun, setzt ihr bis heute noch ziemlich zu.

Das Fotomodel beschrieb jetzt in ihrem Buch "No Filter: The Good, the Bad and the Beautiful" detailliert den Moment, als sie ihren Mann tot aufgefunden hatte. Trotz ihrer Trennung hatten sich die beiden noch immer ihre Wohnung geteilt, in der sie Rics leblosen Körper vor drei Jahren in seinem Bett vorgefunden hatte. "Seine Augen sahen nicht mehr wie seine Augen aus", erinnerte sie sich und erzählte: "Ich wusste, wie diese Augen aussehen sollten, ich kannte diese Augen so gut. Ich berührte sein Gesicht. Es war kalt." Vor Schock und Trauer sei das Model zusammengebrochen.

Trotz der Trennung sei der Tod des "You Might Think"-Sängers nicht leicht für Paulina gewesen. "Es war wirklich sehr, sehr schwer, weil du natürlich zuallererst um eine Person trauerst, die dein ganzes Leben war – die wichtigste Person in deinem Leben", erklärte sie. Es sei ein totales Gefühlschaos in ihr ausgebrochen, da sie einerseits wütend darüber war, was ihr Mann ihr angetan hatte – andererseits habe sie ihn aber von ganzem Herzen vermisst.

Getty Images Paulina Porizkova bei einem Event in NYC im Dezember 2017

Getty Images Ric Ocasek (†75) und seine Frau Paulina Porizkova im August 2001

Getty Images Paulina Porizkova im November 2022

