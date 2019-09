Erst gestern machte diese traurige Nachricht die Runde: Ric Ocasek, der sich gemeinsam mit seiner Band The Cars unter anderem durch die Songs "Just What I Needed" und "Drive" einen Namen gemacht hatte, ist tot. Der Sänger wurde am Sonntagnachmittag leblos in seiner Wohnung in New York gefunden. Woran der Musiker starb, war bislang nicht bekannt – mittlerweile ist die Todesursache offiziell bestätigt.

Wie unter anderem Fox News berichtet, ist Ocaseks Tod auf eine natürliche Ursache zurückzuführen. Eine hypertensive und atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung sei dafür verantwortlich, dass das Herz des 75-Jährigen aufhörte zu schlagen. Außerdem habe die Obduktion ein sogenanntes Lungenemphysem ergeben – eine Erweiterung der Bronchiolen und der mit ihnen verbundenen Lungenbläschen, die dafür sorgen, dass die Lunge überbläht.

Seine Noch-Ehefrau Paulina Porizkova, die Ocasek tot in seinem Appartement auffand, meldete sich kurz nach dem traurigen Vorfall auf Instagram zu Wort. "Ich fand ihn immer noch schlafend, als ich ihm seinen Sonntagmorgenkaffee brachte. Ich berührte seine Wange, um ihn zu wecken. Dann wurde mir klar, dass er in der Nacht friedlich verstorben war", schrieb sie und erklärte, dass der Songwriter kurz zuvor operiert worden war.

Getty Images Ric Ocasek

Anzeige

Getty Images Paulina Porizkova und Ric Ocasek

Anzeige

Getty Images Ric Ocasek, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de