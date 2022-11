Nach Rics Tod: Paulina Porizkova wollte nicht mehr leben!

Paulina Porizkova ließ der Tod ihres Mannes Ric Ocasek in ein tiefes Loch fallen. Im September 2019 verstarb der The-Cars-Frontmann überraschend in seinem Appartement in Manhattan. Ein Jahr zuvor gaben der Musiker und seine Partnerin Paulina das Ehe-Aus bekannt – die Scheidung reichten sie jedoch nie ein. Wie Paulina nun verriet, habe Rics Tod sie trotz ihrer Trennung so sehr mitgenommen, dass sie nicht mehr habe leben wollen.

"Es war einfach dieses Gefühl: 'Ich weiß einfach nicht, wie ich weitermachen soll. Ich kann das nicht mehr tun... Ich will einfach nur noch weg. Ich kann es nicht ertragen'", erklärte die 57-Jährige im Interview mit Page Six den damaligen Gedanken, sterben zu wollen. Doch neben all der Trauer um den Vater ihrer beiden Söhne habe sie auch große Wut verspürt. "Es war wirklich sehr schwer, denn offensichtlich trauert man erstens um eine Person, die dein ganzes Leben lang da war, die wichtigste Person in deinem Leben [...] und dann war auch dieser Verrat", erinnerte sich das Model.

Nachdem Ric verstorben war, erfuhr die zweifache Mutter, dass er sie aus seinem Testament gestrichen hatte – und das, obwohl sie trotz ihrer Trennung sich bis zuletzt um ihn gekümmert hatte. "Ich erinnere mich, dass ich mich für eine gewisse Zeit wie betäubt fühlte und dann in Wut verfiel", beschrieb Paulina ihre Emotionen nach dem Ableben ihres Mannes.

Getty Images Paulina Porizkova, Model

Getty Images Paulina Poriskova und Ric Ocasek im Oktober 2009

Getty Images Paulina Porizkova, Schauspielerin

