Die Serie "The Crown" dreht sich um das Leben der britischen Royals und ist allerorts extrem beliebt – auch bei den Royals selbst! Sogar Queen Elizabeth II. (93) ist über die Serie im Bilde und hatte nur einmal etwas gegen die Darstellung ihres Ehemannes Prinz Philip (98) einzuwenden: Die Königin sah die Beziehung von Philip und Sohn Prinz Charles falsch dargestellt. Allerdings legen die Sendungsmacher generell Wert darauf, die Royals nicht vor den Kopf zu stoßen.

Wie der Drehbuchautor der Serie, Peter Morgan, gegenüber The Times erklärte, informiert das "The Crown"-Team die Royals vorab über die Geschehnisse der neuen Folgen. So erklärt Peter, dass es vier Briefings gebe, für "Leute, die sehr hoch im Rang stehen": "Respektvoll erkläre ich ihnen, was ich vorhabe und manchmal müssen sie sich schon etwas anschnallen." Peter erklärte auch, keinerlei Ambition zu haben, die Serie mit satirischen Elementen anzureichern. Man versuche "sie dauernd in die andere Richtung zu steuern, zu etwas Heroischem".

Ab dem 17. November gibt es auf Netflix die dritte Staffel der Serie zu sehen. Sie dreht sich um das Leben der Royals in den Jahren 1964 bis 1977. Für die vierte Staffel steht bereits ein hochkarätiger Gaststar fest: So soll Akte X-Star Gillian Anderson (51), die Lebenspartnerin des "The Crown"-Drehbuchautors, die britische Premierministerin Margaret Thatcher (✝87) spielen.

