"The Crown"-Darsteller Dominic West ist froh über Serienende

Er hat allmählich die Nase voll! In sechs Staffeln verfolgten die begeisterten The Crown-Fans das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und ihren royalen Familienmitgliedern. Neben Claire Foy (39) und Olivia Colman (50) stand auch Dominic West (54) für den Netflix-Hit vor der Kamera und verkörperte in zwei Staffeln König Charles III. (75). Mit der sechsten Season endete nun aber "The Crown" – sehr zur Erleichterung von Dominic!

Die sechste Staffel stand seit der Veröffentlichung immer wieder in der Kritik, da die bereits verstorbene Prinzessin Diana (✝36) in einigen Szenen als Geist zurückkehrte. Die negativen Stimmen machten dem 54-Jährigen ziemlich zu schaffen, wie er in der BBC-Show "Today" verriet. "Alle Reaktionen beunruhigen mich. Ich habe alle Kritiken gelesen und zwei Tage im Bett verbracht. Ja, ich bin eine sensible Seele, ich mache mir Gedanken darüber, was die Leute denken", so Dominic.

Von der britischen Königsfamilie scheint Dominic daher erst mal nichts mehr wissen zu wollen. "Es ist so eine Erleichterung, jetzt wieder ins Theater zu gehen und nicht mehr über die Monarchie reden zu müssen", witzelte er außerdem. Dennoch ist er für seine Rolle dankbar, wie der Schauspieler ebenfalls betonte: "Ich habe es geliebt, mitzuspielen. Ich habe es geliebt, die Kleider zu tragen. Ich habe es geliebt, die Autos zu fahren und ich habe es geliebt, dass sich die Leute vor mir verbeugen. Das ist ein absolut wunderbares Gefühl."

Keith Bernstein/Netflix Rufus Kampa, Dominic West und Flynn Edwards in "The Crown"

Getty Images Dominic West bei der Premiere von "The Crown" im November 2022

Getty Images Dominic West im September 2023

