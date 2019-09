Als Reality-TV-Star ist es Farrah Abraham (28) gewohnt, ohne Drehbuch in der Öffentlichkeit zu stehen und mit ihren spontanen Äußerungen auch mal beim Publikum anzuecken. Doch jetzt ging die 28-Jährige, die vor allem aus dem Format Teen Mom bekannt ist, zu weit: Mit einem unbedachten Scherz sorgte die Beauty für Empörung – und machte mit ihrer anschließenden Entschuldigung alles nur noch schlimmer!

Zunächst postete Farrah ein Video auf YouTube, in dem sie mit ihrer Tochter Sophia die Freedom Towers in New York besucht, jenen Ort, an dem am 11. September 2001 durch terroristische Anschläge fast 3.000 Menschen ums Leben kamen. Sie selbst sei damals in der 5. Klasse gewesen, erinnert sich Farrah am Anfang des Videos und begeht den fatalen Fehler: Statt 9/11, wie das schicksalhafte Datum auf Englisch bezeichnet wird, spricht sie von 7-Eleven – einer weltweit bekannten Supermarkt-Kette!

Zu viel für das US-Publikum, das dem Anschlag jedes Jahr mit großer Trauer gedenkt. Gegenüber TMZ entschuldigte sich Farrah für ihren Fauxpas. Sie beteuerte, eine gute Mutter zu sein und ihrer 10-jährigen Tochter zu erklären, was damals geschehen sei. Doch dann legte sie noch einen Patzer hin, der wieder für Ärger sorgte: "Sophia hat 9/11 sehr gefallen", meinte Farrah.

John Lamparski/Getty Images for Fashion Palette Farrah Abraham bei der Fashion Week in New York

Getty Images Sophia und Farrah Abraham in New York, September 2019

Getty Images Sophia und Farrah Abraham in Venedig

