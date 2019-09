Sie ist eine echte Powerfrau und dennoch hat auch sie ab und zu Zweifel! Vierfachmutter, erfolgreiche Designerin, Ehefrau – Victoria Beckham (45) hat allen Grund, stolz auf sich zu sein. Doch auch ihr mangelt es durchaus mal an Mut: Am 4. Juli 2019 feierten Victoria und Ehemann David (44) ihr 20. Ehejubiläum. Anlässlich des besonderen Hochzeitstages machten die beiden einen romantischen Trip zu zweit nach Paris. Doch genau davor hatte das Ex-Spice-Girls-Mitglied Bammel.

Im Netz teilte Victoria einige Momente der Reise mit ihren Fans. Darauf sind stets eine zufriedene Victoria und ein offenbar glücklicher David zu sehen. The Telegraph gestand die britische Modemacherin nun aber: Sie hatte Angst, die beiden hätten sich nichts mehr zu erzählen. “Ich sagte zu David: ‘Gott, was werden wir uns zu sagen haben, wenn wir nur unter uns sind?’ Aber wir haben die ganze Zeit geredet und gelacht – und nicht einmal über die Kinder oder die Arbeit gesprochen,” so die 45-Jährige.

Sie fügte hinzu, dass David und sie den gleichen Humor hätten und sie sich somit keine Sorgen über die Zeit mache, wenn die Kinder ausgezogen seien. Die Beckhams heirateten 1999 in einer opulenten Zeremonie, die umgerechnet um die 900.000 Euro gekostet haben soll.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham im Juli 2018

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, 2019

