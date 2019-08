Sie scheint ihren Mann köstlich zu amüsieren! Victoria Beckhams (45) finstere Miene ist zu ihrem Markenzeichen geworden: Die Designerin lächelt auf Fotos so gut wie nie. Humor scheint sie aber trotzdem zu haben, wie aktuelle Fotos von ihrem Mann David (44) vermuten lassen. Auf den Bildern lacht der englische Ex-Kicker aus vollem Hals – und zwar offenbar über seine Victoria!

Das Ex-Spice Girl postete nun einige Bilder und Videos aus ihrem Familienurlaub in Italien: Auf einem Foto ihrer Insta-Story stehen die Brünette und ihr Mann gemeinsam auf einer Treppe. Während Victoria die Mundwinkel gerade mal zu einem leichten Lächeln verzieht, lacht Becks herzhaft und strahlt über das ganze Gesicht. Victorias Kommentar zu dem Foto zeugt jedoch von einer ordentlichen Portion Selbstironie: "Schon wieder... Wer hätte gedacht, dass ich so witzig bin?" Es scheint ganz so, als sei sie für die ausgelassene Stimmung verantwortlich.

Mit diesem aktuellen Post beweist Victoria nicht zum ersten Mal ihren Sinn für Humor. Vor einiger Zeit teilte sie ein Foto von ihrer Tochter Harper Seven (8) – mit dem Kopf ihres Vaters auf den Schultern! Dazu schrieb die Sängerin: "Schaut mal, wen wir heute auf dem Weg zur Schule getroffen haben."

Instagram / victoriabeckham Brooklyn und David Beckham, 2019

Luis Yllanes / SplashNews.com Victoria Beckham in New York, Januar 2019

Instagram / victoriabeckham Harper Beckham mit David Beckham Maske

