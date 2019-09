Sie ist eine der Ikonen des aktuellen Body-Positivity-Hypes und begeistert Millionen Frauen weltweit mit ihrem Selbstbewusstsein: Ashley Graham (31) ist das wohl erfolgreichste Plus-Size-Model überhaupt und beweist, dass nicht nur Kurven, sondern auch eine gelassene Ausstrahlung ganz schön sexy sind. Wie wohl sie sich auch als Hochschwangere in ihrem Körper fühlt, beweist Ashley nun mit einem ganz besonderen Foto, das sie via Social Media teilte.

Die 31-jährige Bald-Mama zeigt offenbar keine falsche Scham, wenn es um Dehnungsstreifen und Dellen geht – ganz normale Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft. Deshalb postete Ashley am Wochenende auch eine Nahaufnahme ihres nackten Babybauches in ihrer Instagram-Story. Ohne vermeintliche Makel zu retuschieren oder einen Filter über das Bild zu legen! Auch in ihrem Feed sind mehrere Schnappschüsse ihres Körpers zu sehen, mal beim Yoga, mal beim Relaxen am Strand.

"Gleich, aber ein bisschen anders", schreibt Ashley unter eine Nahaufnahme ihrer Dehnungsstreifen und Röllchen. Herrlich entspannt! Das finden auch ihre Fans – nicht nur die weiblichen: "Ich muss dir danken, dafür, dass du echt bist, trotz des massiven Drucks unserer Zeit, fake zu sein. Du bist schön. Vollkommen schön", kommentiert ein männlicher Follower begeistert. Wann genau Ashleys Baby zur Welt kommt, verriet sie übrigens noch nicht.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im September 2019

Backgrid / ActionPress Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Plus-Size-Model

